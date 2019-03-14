​Директору Закарпатского облавтодора предъявили подозрение в хищении 1,9 млн гривен

Сотрудники Управления защиты экономики Нацполиции в Закарпатской области разоблачили преступную схему завладения бюджетными средствами, выделенные на ремонт дорог.

Об этом сообщила пресс-служба полиции в Фейсбуке.

На основании собранных материалов следователи открыли уголовное производство по ч. 5 ст. 191 УК. Отмечается, что оперативники собрали доказательства причастности должностных лиц госпредприятия "Закарпатский облавтодор" к организации противоправной деятельности.

Так, установлено, что директор госпредприятия и должностные лица коммерческой структуры разработали схему по завладению деньгами, выделенными на строительство и ремонт дорог.

"Для проведения ремонтно-строительных работ облавтодор покупал у коммерческой структуры битум. Только стоимость продукции была значительно выше рыночной. Кроме того, данная структура имеет признаки фиктивности. Для установления суммы нанесенного ущерба был назначен и проведен ряд экспертиз", - сообщили правоохранители.

Установлено, что директор облавтодора и должностные лица общества завладели около 1,9 млн гривен. В четверг, 14 марта, директору было сообщено о подозрении по ч. 5 ст.191 Уголовного кодекса. Следствие продолжается.

Напомним, в январе во Львове задержали директора частного предприятия во время передачи взятки $2 тыс. взятки полицейским за непривлечение его и его жены к уголовной ответственности за хищение средств, выделенных для капремонта дороги. В ГПУ позже уточнили, что речь идет о руководителях ООО "Галшляхбуд" и "Галицкие дороги". Эти компании подозреваются в хищении 245 тыс. гривен во время ремонта автодороги в Дрогобычском районе.