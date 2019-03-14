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В зоне ООС с утра зафиксировано два обстрела, потерь нет

Боевики применили крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В зоне ООС с утра зафиксировано два обстрела, потерь нет
Фото: Макс Левин

Российско-оккупационные войска по состоянию на полдень 14 марта дважды обстреляли позиции украинских защитников в районе населенных пунктов Майское и Богдановка. Потерь среди военнослужащих ВСУ нет, сообщил сегодня на брифинге спикер Минобороны Максим Праута.

Около 7 утра зафиксирован 10-минутный обстрел из стрелкового оружия позиций подразделений Объединенных сил у Майского, что на Луганском направлении. Одновременно на Донецком направлении противник применил пулеметы крупного калибра неподалеку Богдановки и вел огонь в течение 40 минут.

Ранее стало известно, что украинские военные сбили беспилотник боевиков в близи Водяного, аппарат направлен на экпертизу.

Напомним, за прошедшие сутки боевики совершили два обстрела без применения запрещенного вооружения, были ранены двое украинских военных.

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