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В Киеве найден мертвым сотрудник Администрации президента (обновлено)

Александр Бухтатый был главным консультантом департамента информационной политики.

В Киеве найден мертвым сотрудник Администрации президента (обновлено)
Александр Бухтатый

Сегодня утром в Киеве найден мертвым сотрудник Администрации президента Украины Александр Бухтатый. Информацию о гибели сотрудника подтвердили в АП, пишет агентство "Украинские новости".

По данным столичных СМИ, тело погибшего обнаружили случайные прохожие рано утром на ул. Баггоутовской. Рядом с погибшим были документы на имя Бухтатого, позже полиция подтвердила его личность.

Фото: kiev.informator.ua

Бухтатый был главным консультантом главного департамента информационной политики АП.

Фото: kiev.informator.ua

Фото: Еспресо.тв

Личность погибшего подтвердил и Директор Департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко, пишет издание "Информатор". Он сообщил, что на данный момент правоохранители проводят следственные действия, но на теле есть признаки насильственной смерти. Издание также сообщило, что погибшего обнаружили в 6:50 у входа в недостроенную церковь. Около пяти часов утра там работала техника, и тела там еще не было.

"Украинская правда" со ссылкой на неназванный источник в АП пишет, что у погибшего украли телефон и банковскую карточку и что на теле нет явных признаков насилия, "только кровь из носа".

Подозреваемых якобы уже задержали.

"Интерфакс-Украина" со ссылкой на свои источники пишет, что пока никого не задерживали, а сотрудника АП убили из корыстных мотивов.

Между тем полиция Киева официально подтвердила, что на улице Багговутовской возле церкви прохожие обнаружили мертвого мужчину.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Шевченковского управления полиции. Тело осмотрел судебно-медицинский эксперт, согласно предварительному выводу которого следы насильственной смерти не обнаружены.

Предварительная причина смерти будет установлена после вскрытия, а окончательная - после проведения судебно-медицинской экспертизы.

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Источник: "Украинские новости"
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