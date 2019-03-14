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Сегодня в Украине отмечают День добровольца

В 2014 году 14 марта началась военная подготовка первого добровольческого батальона.

Сегодня в Украине отмечают День добровольца
Фото: Сергей Нужненко

Cекретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов поздравил украинских военнослужащих по случаю дня добровольца. Поздравление обнародовала пресс-служба СНБО.

"Уважаемые воины-добровольцы, славные сыновья и дочери Украины! Искренне поздравляю с праздником! Именно добровольческие батальоны, приняв на себя первый удар, дали нам возможность провести мобилизацию, подготовить и вооружить армию, сформировать Национальную гвардию, и подавить сепаратистские мятежи, которые были организованы спецслужбами РФ на юге и востоке Украины", - сказано в поздравлении.

Турчинов отметил, что именно события 2014 года стали решающими для государства, когда мобилизовалось масштабное добровольческое и волонтерское движение, сформировалась победная украинская нация, которая доказала миру, что Украина способна себя защитить.

"Добровольческое движение навсегда вошло в историю героической борьбы и победы Украины, оно всегда будет подтверждением могущества и несокрушимости нашего государства и его народа! С праздником, герои!", - отметил он.

Напомним, день украинского добровольца Верховная Рада ввела в 2017 году в годовщину формирования первого добровольческого батальона: 14 марта 2014 года более 500 участников Самообороны Майдана прибыли на полигон в Новых Петровцах для военной подготовки и участия в надвигающихся боях на Донбассе.

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