Боевики за день совершили два обстрела, ранены двое украинских военных

Сегодня в течение дня российские боевики на Донбассе дважды обстреляли позиции операции объединенных сил. В результате обстрелов ранения получили двое украинских военнослужащих, сообщает пресс-служба Минобороны.

Обстрелам подверглись позиции вблизи Авдеевки и Марьинки, боевики применяли станковые противотанковыех гранатометы и стрелковое оружие, также зафиксирована работа снайпера.

На обстрелы противника военные ответили адекватным огнем. Потери боевиков уточняются.

Кроме того, сегодня стало известно об обстреле школы в Золотом-5, которое находится на подконтрольной боевикам территории. О следах обстрела сообщила наблюдательная миссия ОБСЕ. По данным патруля, наблюдатели зафиксировали пробоины в оконных рамах с западной стороны школы - на первом, втором и третьем этажах. По оценке Миссии, повреждения в школе, которую ежедневно посещают дети, возникли недавно и были вызваны огнем из стрелкового оружия.

Директор учебного заведения сообщила СММ, что здание школы был обстреляно ночью 11 марта. Причастность к обстрелу подразделений Вооруженных Сил Украины исключается, поскольку рельефа местности на направлении, указанном в отчете, составляет закрытый профиль, и исключает любую возможность поражения школы с применением стрелкового оружия. Кроме того, расстояние от ближайших позиций Объединенных сил к поврежденной школы составляет более 4,4 км.

Напомнимс, за прошедшие сутки, 12 марта, потерь среди украинских военных не было.