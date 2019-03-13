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Боевики за день совершили два обстрела, ранены двое украинских военных

Наблюдатели ОБСЕ обнаружили следы обстрела школы на неподконтрольной Украине территории.

Боевики за день совершили два обстрела, ранены двое украинских военных

Сегодня в течение дня российские боевики на Донбассе дважды обстреляли позиции операции объединенных сил. В результате обстрелов ранения получили двое украинских военнослужащих, сообщает пресс-служба Минобороны.

Обстрелам подверглись позиции вблизи Авдеевки и Марьинки, боевики применяли станковые противотанковыех гранатометы и стрелковое оружие, также зафиксирована работа снайпера.

На обстрелы противника военные ответили адекватным огнем. Потери боевиков уточняются.

Кроме того, сегодня стало известно об обстреле школы в Золотом-5, которое находится на подконтрольной боевикам территории. О следах обстрела сообщила наблюдательная миссия ОБСЕ. По данным патруля, наблюдатели зафиксировали пробоины в оконных рамах с западной стороны школы - на первом, втором и третьем этажах. По оценке Миссии, повреждения в школе, которую ежедневно посещают дети, возникли недавно и были вызваны огнем из стрелкового оружия.

Директор учебного заведения сообщила СММ, что здание школы был обстреляно ночью 11 марта. Причастность к обстрелу подразделений Вооруженных Сил Украины исключается, поскольку рельефа местности на направлении, указанном в отчете, составляет закрытый профиль, и исключает любую возможность поражения школы с применением стрелкового оружия. Кроме того, расстояние от ближайших позиций Объединенных сил к поврежденной школы составляет более 4,4 км.

Напомнимс, за прошедшие сутки, 12 марта, потерь среди украинских военных не было.

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