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Киев купит у львовского "Электронтранса" 10 трамваев за 505 млн гривен

Срок поставки - с 1 мая по 31 декабря.

Киев купит у львовского "Электронтранса" 10 трамваев за 505 млн гривен
Фото: zaxid.net

Совместное украинско-немецкое предприятие "Электротранс" (Львов) выиграло тендер коммунального предприятия "Киевпастранс" на закупку 10 трамваем за 505,392 млн гривен.

Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro.

Львовское предприятие победило на торгах, предложив самую низкую цену - 505,392 млн гривен.

В торгах также участовала компания PESA (Польша), которая в ходе торгов предлагала 568,443 млн гривен.

Срок поставки трамваев - с 1 мая по 31 декабря.

Напомним, в 2017 году львовский "Электронтранс" выиграл тендер на поставку 7 трамваев в Киев за 300,99 млн гривен.

В феврале "Киевпастранс" также заказал у "Богдан Моторс" 55 новых троллейбусов на 603,9 млн гривен.

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