"Киевпастранс" заказал у "Богдан Моторс" 55 новых троллейбусов на 603,9 млн гривен

Луцкий автосборочный завод №1 должен поставить троллейбусы не старше 2018 года.

Луцкий автосборочный завод №1, входящий в компанию "Богдан Моторс" выиграл тендер КП "Киевпастранс" на поставку 55 троллейбусов за 603,9 млн гривен. Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro.

Согласно документации, завод поставит троллейбусы длинной не менее 18,5 м с низким уровнем пола. По условиям тендера, транспортные средства должны быть изготовлены в 2018-2019 годах. Срок поставки - с января по декабрь 2019 года.

Кроме Луцкого завода, заявку на участие по данному лоту подавало ООО "МАЗтранссервис" (Киев, предложение 610,9 млн гривен).

Напомним, ранее "Киевпастранс" отменил тендер по лоту на закупку 25 троллейбусов с ожидаемой стоимостью 168,017 млн гривен в связи с сокращением расходов на осуществление закупки товаров, работ и услуг.

КП "Киевпастранс" закончило 2017 год с убытком 991 млн гривен, увеличив доход на 80%, до 1,2 млрд гривен.

В 2017 году автомобильная компания "Богдан Моторс" увеличила убыток в 2,3 раза до 635,078 млн гривен по сравнению с 2016 годом.