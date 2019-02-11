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Киев продлил изменения в движении двух троллейбусов из-за аварии сетей "Киевводоканала"

Продолжаются работы по восстановлению проезжей части.

Киев продлил изменения в движении двух троллейбусов из-за аварии сетей "Киевводоканала"
Фото: пресс-служба КГГА

В Киеве в связи с восстановлением дорожного покрытия после аварии сетей "Киевводоканала" изменен график движения троллейбусов №№ 19, 23.

Об этом сообщается на сайте Киевской горгосадминистрации.

"Изменено движение троллейбусов маршрутов №№ 19, 23 из-за продолжения работ по восстановлению проезжей части после аварии на сетях "Киевводоканала", - говорится в сообщении..

Отмечается, что движение троллейбусов маршрута №19 организовано до Мотозавода; маршрута № 23 - по ул.Ю.Ильенко.

Напомним, в среду, 6 февраля, в связи с аварией сетей "Киевводоканала" в районе .Дорогожицкая - ул.Ильенко был изменен график движения троллейбусов №№ 19, 23

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