За сутки боевики девять раз открывали огонь на Донбассе

За минувшие сутки российско-оккупационные войска девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Фейсбуке.

"10 февраля российские оккупационные войска 9 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе трижды с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения… В ходе боевых действий потерь среди личного состава Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы позиций ООС велись: из минометов калибра 120-мм и станковых противотанковых гранатометов - в районе Авдеевки; из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе Опытного; из минометов калибра 82-мм - вблизи Гнутово; из стрелкового оружия - у Красногоровки.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли украинские позиции: из минометов калибра 82-мм, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - дважды вблизи Южного; из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - в районе Крымского; из крупнокалиберных пулеметов - в районе Айдара; из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у Светлодарска.

"Подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств", - отметили в штабе

С начала текущих суток боевики огонь не открывали.

Напомним, накануне с 128-й бригаде заявили, что их боец мог попасть в плен боевиков на Донбассе.