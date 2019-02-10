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Украинец пытался незаконно перевезти 250 кг красной икры из РФ в Украину

Мужчина нарушил государственную границу.

Украинец пытался незаконно перевезти 250 кг красной икры из РФ в Украину
Украинец пытался незаконно перевезти 250 кг красной икры из РФ в Украину
Фото: dpsu.gov.ua

Вблизи границы с Россией утром, 10 февраля, задержали автомобиль, упакованный икрой. Об этом сообщает Госпогранслужба.

Правонарушение удалось обнаружить по предварительно предоставленной информации.

"Автомобиль "УАЗ" военнослужащие остановили на направлении российского н.п. Новопетровка и украинского Отрадное. Доставить из России в Украину товар пытался наш соотечественник”, - говорится в сообщении.

В ходе осмотра автомобиля обнаружено 250 кг икры красной и 60 ящиков с 300 банками икры щуки по 110 граммов каждая.

В отношении гражданина Украины составили административные документы за нарушение государственной границы. Его задержали, товар и транспортное средство изъяли и установленным порядком передали компетентным органам.

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

Напомним, в январе пограничники задержали на границе с Россией гражданина Молдовы с 50 кг красной икры.

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