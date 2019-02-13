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​Житель Херсонской области пытался переправить через границу 12 кг ртути в грелке

За рубежом он рассчитывал продать ядовитое вещество за $12 тыс.

​Житель Херсонской области пытался переправить через границу 12 кг ртути в грелке
Мужчина спрятал ртуть в грелке
Фото: ssu.gov.ua

Сотрудники Службы безопасности в Херсонской области задержали мужчину, который пытался перевезти через границу 12 кг сильнодействующего ядовитого вещества (ртуть).

Об этом сообщается на сайте СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что местный житель пытался незаконно переправить через государственную границу 12 кг ртути. За рубежом он планировал продать «товар» за 12 тыс. долларов США. Правоохранители задержали злоумышленника в пункте пропуска «Кучурган» Южной таможни при попытке противоправного перемещения ртути, которую он спрятал в резиновой грелке", - говорится в сообщении.

Задержанному объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 201 Уголовного кодекса.

Продолжаются следственные действия.

Напомним, ранее в Винницкой области СБУ предотвратила продажу за границу четырех авиадвигателей.

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