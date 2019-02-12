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Суд постановил расторгнуть договор аренды с застройщиком Совских прудов

Иск был подан еще в июле 2018 года.

Суд постановил расторгнуть договор аренды с застройщиком Совских прудов
Фото: facebook.com@sovkiorg

Хозяйственный суд города Киева постановил расторгнуть договор аренды Совских прудов с компанией "Господарник" депутата киевского горсовета Игоря Баленко.

Об этом сообщили активисты, которые выступают против застройки Совских прудов.

Сегодня судья Удалова вынесла решение в пользу интересов общества. Суд расторг договор аренды земельного участка Нижнего каскада Совских прудов между городом ООО "Господарник". Год борьбы за сохранение эко-системы и наконец мы получили законное решение суда", - написали активисты в фейсбуке.

Иск был подан еще в июле 2018 года, однако судебный процесс постоянно затягивался.

Совские пруды - группа прудов на реке Совка, расположенных в Соломенском и Голосеевском районах столицы. Они представлены двумя группами прудов - нижними и верхними. Верхние пруды расположены в балках Совская и Проня, западнее проспекта Валерия Лобановского. Нижние пруды расположены в балке южнее, что между проспектом Валерия Лобановского и улицей Кировоградская на территории Голосеевского района.

Земля под нижним каскадом Совских прудов находится в коммунальной собственности, но в 2008 году была передана в аренду ООО "Господарник". Член земельной комиссии Киевсовета от "Солидарности" депутат Игорь Баленко указал себя бенефициаром этой компании в декларации о доходах за 2016 год.

В апреле 2018 земельная комиссия Киевсовета поддержала петицию за застройку Совских прудов высотками. Детальный план территорий предполагает строительство на месте каскада прудов двух десятков многоэтажных зданий от 12 до 23 этажей и торгово-развлекательного центра.

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