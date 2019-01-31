ГБР заявила о задержании командира воинской части в Северодонецке, военные отрицают (обновление)
ГБР заявила о задержании командира воинской части в Северодонецке, военные отрицают (обновление)
В Днепре по автомобилю выстрелили из РПГ
В Днепре по автомобилю выстрелили из РПГ
Кабмин вернет газовую норму 3,3 кубометра на человека
Кабмин вернет газовую норму 3,3 кубометра на человека
«Или Порошенко, или Путин»
«Или Порошенко, или Путин»
Тимошенко, Порошенко и Зеленский лидируют в президентском рейтинге
Тимошенко, Порошенко и Зеленский лидируют в президентском рейтинге
У полоні міфу про Берегиню. Які вони - українки в Італії?
У полоні міфу про Берегиню. Які вони - українки в Італії?
В Ровно родителям дали неделю на вакцинацию детей от кори
В Ровно родителям дали неделю на вакцинацию детей от кори
В РФ задержан украинский кикбоксер Оленчик по делу об убийстве в Киеве (обновлено)
В РФ задержан украинский кикбоксер Оленчик по делу об убийстве в Киеве (обновлено)
В Николаеве у здания районного суда должник застрелил супружескую пару (обновлено)
В Николаеве у здания районного суда должник застрелил супружескую пару (обновлено)
ГлавнаяЭкономикаГосударство
Спецтема
Киевляне VS Застройщики

Киевсовет разорвал договор аренды земучастков под "Патриотикой на озерах"

Заказчик строительства задолжал городу десятки миллионов гривен.

Киевский городской совет 31 марта проголосовал за разрыва договора аренды земли с ООО "Контактбудсервис", которое выступает заказчиком строительства жилого массива "Патриотика на озерах" на Осокорках.

Пресс-служба фракции "Киевская команда" сообщила, что депутаты вывели из-под аренды еще четыре земучастка, до которых застройка пока не дошла.

Фото: facebook.com/komanda.kyiv.ua

Основанием для разрыва договора указано наличие задолженности в размере более 73 млн гривен за аренду земли. Кроме того, застройщик нарушил сроки освоения земельного участка - строительство там должно было начаться еще в 2008 году.

За разрыв договора проголосовали 77 депутатов.

Мэр Киева Виталий Кличко накануне сделал заявление, подвергнув критике "Контактбудсервис".

Он напомнил, что в начале декабря прошлого года депутаты Киевсовета поддержали в первом чтении решение о расторжении договора аренды. "Контактбудсервису" дали время ко второму чтению оплатить долги городу, прекратить судиться с городом по уменьшению арендной платы и договориться с местными жителями по обеспечению необходимой инфраструктуры и зеленых зон в районе застройки.

"Застройщик после этого представил на Градостроительном совете - специалистам, общественности, активистам - проект застройки. К нему были замечания, которые «Контактбудсервис» должен учесть к следующему заседанию Градостроительного совета. Но вместо этого вчера [28 января] застройщик обнародовал заявление, что продолжит строительство! И на стройплощадке на Осокорках уже даже появляется техника. Хочу подчеркнуть: если кто-то думает, что пока мэр лечится, можно «под шумок» провернуть неблаговидных дела в столице, то это не так", - подчеркнул мэр.

На территории между озерами Тягле и Небреж в микрорайоне Осокорки-Центральные (юго-восток Киева) планируется строительство огромного ЖК "Патриотика на озерах". В его состав должны войти сорок три 26-27-этажных дома. Девелопер проекта - банк "Аркада". Заказчиком выступает компания "Контактбудсервис", в аренде у которой находятся участки под застройку. Они были переданы ей в 2005 году под строительство жилого массива.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также