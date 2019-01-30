Пока «сплит» спит

Система гарантирования страховых выплат в Украине может быть создана после принятия законопроекта "О консолидации функций по госрегулированию рынков финуслуг".

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Регулятор страхового рынка - Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг) подготовила законопроект, которым предусматривается создание системы гарантирования страховых выплат по договорам страхования жизни. Согласно документу, Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), который выполняет специальные функции в сфере гарантирования вкладов физических лиц, в случае банкротства страховой компании также будет гарантировать выплаты по страхованию жизни.

Нацкомфинуслуг предлагает установить максимальную гарантированную сумму по накопительным договорам страхования жизни в размере 200 тыс грн – столько же составляет максимальный размер гарантий по банковским вкладам. Под гарантию не попадают суммы менее 10 грн, а также выплаты связанным со страховой компанией лицам или владельцам существенного участия.

Страховщики будут вносить начальный взнос в размере 1% от размера уставного капитала, а также ежеквартально регулярные взносы в размере 1% от суммы привлеченных страховых премий в гривне и 1,2% – иностранной валюте.

Согласно законопроекту, Фонд гарантирования начнет проведение гарантированных выплат по договорам страхования жизни через 20 дней с момента начала процедуры выведения с рынка страховщика. Выведение страховщика с рынка начнется после аннулирования Нацкомфинуслуг его лицензии и введения временной администрации.

За последних несколько лет из-за кризиса с рынка ушел десяток страховых компаний, некоторые из которых исчезли вместе с деньгами клиентов, поэтому вопрос о создании системы гарантирования страховых выплат по договорам страхования жизни стоит очень остро. Однако вероятность принятия данного законопроекта маловероятна, так как согласно планам Национального банка Украины (НБУ) созданию системы гарантирования страховых выплат должна предшествовать передача НБУ функций по надзору и регулированию страхового рынка после принятия законопроекта "О консолидации функций по госрегулированию рынков финансовых услуг" (так называемый "сплит".)

В 2019 году НБУ поставил первоочередной задачей проведение через парламент этого законопроекта, который Верховная Рада поддержала в первом чтении еще в июле 2016 года.

"Текущий год должен быть посвящен следующему важному шагу, без которого финансовая стабильность не только в пределах банковского сектора, а в пределах всей финансовой системы, невозможна. Речь идет о "сплит", в котором будущее небанковского финансового сектора", - заявил в середине января председатель НБУ Яков Смолий.

Принятие Верховной Радой законопроекта о "сплите" является одним из условий новой программы сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ), поэтому планы по созданию системы гарантирования страховых выплат по договорам страхования жизни пока откладываются.