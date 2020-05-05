А есть ли в Украине реальная власть?

На этом фоне вполне «героически» выглядит мэр Черкасс, ослабивший карантин в своем городе. Вслед за ним, мэры других городов ищут возможности сделать то же самое. Даже господин Филатов, вырывший 600 могил в Днепре для запугивания людей результатами несоблюдения карантина, понял, в какую сторону ветер дует и сообщил, что нашел лазейки для ослабления карантинных мер. При этом не ясно - это популизм, хайп, желание продвижения по карьерной лестнице или реальное принятие на себя ответственности.
Под напором общественности, правительство вынуждено было объявить об ослаблении карантинных мер с 11 мая.
Наблюдение за всем этим хаосом вызывает у меня лично только один вопрос: а есть ли вообще в нашем государстве власть? Вроде, все атрибуты присутствуют: президент, правительство, парламент, Конституция. Вроде, и в парламенте монобольшинство сформировано, правда, голосование закона про оборот земли показало, что и в этом королевстве не все в порядке. Так вот, есть ли хоть кто-то в этой богадельне, кто может взять на себя реальную ответственность за жизнь, здоровье и благосостояние людей? Когда уже услышат специалистов, имеющих реальные программы развития? И есть ли вообще во власти те, кто хотя бы может услышать?