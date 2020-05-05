А есть ли в Украине реальная власть?

Уже несколько дней по Киеву - сумасшедшие пробки, большинство людей без масок, парки полны народу. Похоже, жители Киева сами себе отменили карантин. Потому что больше не верят чиновникам. Потому что поняли, что карантин не для всех. Потому что стало ясно, что нам лгут. Потому что увидели отсутствие справедливости, когда крупные гипермаркеты, принадлежащие депутатам, открыты, а малый бизнес умирает. Потому что президент сначала встречает самолет с масками, а потом выясняется, что эти маски продаются в тех самых гипермаркетах, а офис президента оправдывается и говорит о том, что президент встречал не маски, а самолет. Потому что люди, которые нам говорят затянуть пояса, не представляют себе, что это значит. Потому что оказалось, что налогоплательщики, годами исправно платившие налоги, не могут рассчитывать на поддержку государства. И в конце концов, потому что нам говорят о существовании четкого плана выхода из карантина, а то, что представляют лишено всякой логики.

Фото: Макс Требухов

На этом фоне вполне «героически» выглядит мэр Черкасс, ослабивший карантин в своем городе. Вслед за ним, мэры других городов ищут возможности сделать то же самое. Даже господин Филатов, вырывший 600 могил в Днепре для запугивания людей результатами несоблюдения карантина, понял, в какую сторону ветер дует и сообщил, что нашел лазейки для ослабления карантинных мер. При этом не ясно - это популизм, хайп, желание продвижения по карьерной лестнице или реальное принятие на себя ответственности.

Под напором общественности, правительство вынуждено было объявить об ослаблении карантинных мер с 11 мая.

Наблюдение за всем этим хаосом вызывает у меня лично только один вопрос: а есть ли вообще в нашем государстве власть? Вроде, все атрибуты присутствуют: президент, правительство, парламент, Конституция. Вроде, и в парламенте монобольшинство сформировано, правда, голосование закона про оборот земли показало, что и в этом королевстве не все в порядке. Так вот, есть ли хоть кто-то в этой богадельне, кто может взять на себя реальную ответственность за жизнь, здоровье и благосостояние людей? Когда уже услышат специалистов, имеющих реальные программы развития? И есть ли вообще во власти те, кто хотя бы может услышать?