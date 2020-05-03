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Из-за карантина в Украине ликвидировались 40% кафе и ресторанов, - Потураев

Ограничительные меры из-за коронавируса ввели еще 12 марта.

Из-за карантина в Украине ликвидировались 40% кафе и ресторанов, - Потураев
Фото: facebook/Слуга Народу

С начала карантина из-за пандемии коронавируса, из 30 тысяч предприятий в сфере общественного питания 12 тысяч были ликвидированы как субъекты хозяйственной деятельности.

Об этом заявил народный депутат Никита Потураев в интервью агентству Интерфакс-Украина.

"Согласно данным по HoReCa до карантина у нас было 30 тысяч заведений общественного питания в Украине: от маленького кафе / бара до большого ресторана. 12 тыс. из этих 30 - ликвидированы. Не в смысле закрылись на карантин, а в смысле ликвидировались как предприятия", - заявил Потураев.

Он предположил, что это может быть связано с провалившимся первым голосованием за "антикризисный бюджет", поскольку в том пакете было соответствующая законодательная база для запуска процедуры форс-мажора.

Предприниматели закрыли свои заведения, потому что они не в состоянии выполнять свои обязательства по аренде.

Потураев подчеркнул, что часть из ликвидированных предприятий могут вернуться к своей деятельности после окончания карантина, но "мы не знаем сколько, и это проблема".

Напомним, карантин из-за угрозы коронавируса в Украине ввели 12 марта. Ограничения должны были действовать до 23 апреля, но позже правительство их продолжило.

В Офисе президента заявили о подготовке к частичному снятию карантинных ограничений после 11 мая. Планируется так называемый адаптивный карантин. Это значит, что усиленные ограничения будут действовать только в тех регионах, где есть вспышка заболевания.

Ранее главный санврач заявлял, что пятиэтапный план выхода из карантина может быть сокращен, если произойдет резкое снижение количества новых заражений коронавирусом.

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