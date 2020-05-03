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Мэры Львова и Ивано-Франковска вступились за городского главу Черкасс

Они считают, правительство должно делегировать на места больше самостоятельности в решениях относительно карантина.

Мэры Львова и Ивано-Франковска вступились за городского главу Черкасс
Анатолий Бондаренко
Фото: Lb.ua

Мэр Львова Андрей Садовый и городской глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив поддержали мэра Черкасс Анатолия Бондаренко, который досрочно ослабил карантин в городе.

"Такое впечатление, что хотят уничтожить местное самоуправление, открыли кучу дел на мэров, забрали средства в громад, закрепостили украинцев на выезд за границу, продали землю, обманули с доплатами медиков. Поддерживаю мэра Черкасс Бондаренко. Карантин один для всех, а не для избранных", - написал Марцинкив на своей странице в Фейсбук.

Садовый также призвал прекратить любые преследования мэра Черкасс, поскольку он выразил мнение горожан.

"Меньше всего я бы хотел сейчас получить коллапс в органах государственной или местной власти. Поэтому каждый шаг должен быть взвешенным. Мое предложение: правительство должно делегировать городам больше самостоятельности в принятии решений относительно карантина. Такое предложение Львов отправил в Кабмин еще в среду ", - отметил Садовый в своем телеграмм-канале.

Напомним, исполнительный комитет горсовета Черкасс ослабил карантинные ограничения для части предпринимателей с 1 мая. После этого полиция открыла уголовное производство, а глава МВД Арсен Аваков призвал мэра Анатолия Бондаренко прекратить рисковать жизнью и здоровьем людей и добавил, что реагирование "будет жестким".

В ответ Бондаренко заявил, что ослабление карантина в городе - безопасно, а правоохранительных органов он не боится. 1 мая его вызвали на допрос.

Позже Зеленский высказался, что мэр Черкасс путает слова "децентрализация" и "автономия". Бондаренко записал ответное видео, в котором заявил, что город будет сопротивляться в случае давления на него со стороны властей. Он также намекнул президенту на коррупцию и невыполнение его предвыборных обещаний.

В настоящее время в Украине действуют строгие карантинные ограничение, установленные Кабмином в марте 2020 года. В Офисе президента заявили о подготовке к частичному снятию карантинных ограничений после 11 мая.

Ранее мэр Днепра Филатов попросил Зеленского отозвать "псов", которые штампуют пачками уголовные дела против местных властей.

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