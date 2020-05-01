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​Зеленский о смягчении карантина в Черкассах: мэр путает слова "децентрализация" и "автономия"

Президент напомнил, что ограничения начнут постепенно ослаблять с 11 мая.

​Зеленский о смягчении карантина в Черкассах: мэр путает слова "децентрализация" и "автономия"
Президент Украины Владимир Зеленский
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский считает, что мэр Черкасс Анатолий Бондаренко, который решил смягчить карантинные ограничения в городе, путает слова "децентрализация" и "автономия".

Об этом он заявил в своем видеообращении в фейсбуке.

"Отдельный пламенный привет, особенно от президента, а также Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины, я хочу передать мэру города Черкасс, который вместе с горсоветом потеряли календарь и собирались смягчить карантинные мероприятия раньше 11 мая. Это попытка заработать политические рейтинги ценой жизни и здоровья жителей города. И это будет иметь соответствующие юридические последствия. На будущее это касается всех представителей городской власти, которые путают слова "децентрализация" и "автономия", - сказал Зеленский.

Он добавил, что такая "самодеятельность" мэра ставит под угрозу жизни людей.

Напомним, исполнительный комитет горсовета Черкасс ослабил карантинные ограничения для части предпринимателей с 1 мая. После этого полиция открыла уголовное производство в отношении властей города, а глава МВД Арсен Аваков призвал Бондаренко прекратить рисковать жизнью и здоровьем людей и добавил, что реагирование "будет жестким".

В ответ Бондаренко заявил, что ослабление карантина в городе - безопасно, а правоохранительных органов он не боится.

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