Президент Владимир Зеленский считает, что мэр Черкасс Анатолий Бондаренко, который решил смягчить карантинные ограничения в городе, путает слова "децентрализация" и "автономия".

Об этом он заявил в своем видеообращении в фейсбуке.

"Отдельный пламенный привет, особенно от президента, а также Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины, я хочу передать мэру города Черкасс, который вместе с горсоветом потеряли календарь и собирались смягчить карантинные мероприятия раньше 11 мая. Это попытка заработать политические рейтинги ценой жизни и здоровья жителей города. И это будет иметь соответствующие юридические последствия. На будущее это касается всех представителей городской власти, которые путают слова "децентрализация" и "автономия", - сказал Зеленский.

Он добавил, что такая "самодеятельность" мэра ставит под угрозу жизни людей.

Напомним, исполнительный комитет горсовета Черкасс ослабил карантинные ограничения для части предпринимателей с 1 мая. После этого полиция открыла уголовное производство в отношении властей города, а глава МВД Арсен Аваков призвал Бондаренко прекратить рисковать жизнью и здоровьем людей и добавил, что реагирование "будет жестким".

В ответ Бондаренко заявил, что ослабление карантина в городе - безопасно, а правоохранительных органов он не боится.