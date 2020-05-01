​Мэр Черкасс: прошло то время, когда мы боялись правоохранителей

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко считает, что ослабление карантина в городе безопасно, а правоохранительных органов он не боится.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24", передает "Интерфакс-Украина".

Бондаренко отметил, что предпосылкой для смягчения ограничений с 1 мая стали неравные условия для предпринимателей.

"Это - решение исполкома, и предпосылкой стали неравные условия, принятые постановлением Кабинета министров, когда одним предпринимателям позволили работать, а другим - не позволили", - сказал он.

Бондаренко уверен, что городские власти не нарушают правил карантина, а ослабляют их.

"Я не могу жителям города объяснить, почему десятки, а то и сотни людей, а то и тысячи находятся в большом гипермаркете, но они не могут зайти в маленький строительный магазин и купить краску. Я не могу объяснить, почему по черкасской набережной люди могут гулять в средствах защиты, а парк, который находится рядом, они не могут посещать", - добавил Бондаренко.

Он также отметил, что убежден, что резкого увеличения больных COVID-19 после смягчения карантина не будет. "Я думаю, что не будет никакого резкого увеличения количества больных, потому что в Черкасской области с начала года умерли около 3500 человек: 1500 от инсульта, инфаркта, 700 от онкоболезней, 38 самоубийств, 24 - в ДТП, и, понятно, сопутствующие заболевания, и девять - от коронавируса", - сказал Бондаренко.

Он также заявил, что еще до этого решения ему поступали звонки с "угрозами уголовных дел".

При этом Бондаренко подчеркнул, что "уже прошло то время, когда законопослушные граждане Украины боялись правоохранительных органов".

Тем временем, лидер черкасской ячейки Нацкорпуса Дмитрий Кухарчук сообщил в фейсбуке, что правоохранители начали вручать повестки членам исполнительного комитета Черкасского горсовета.

Напомним, исполнительный комитет горсовета Черкасс ослабил карантинные ограничения для части предпринимателей с 1 мая. После этого полиция открыла уголовное производство в отношении властей города, а глава МВД Арсен Аваков призвал Бондаренко прекратить рисковать жизнью и здоровьем людей и добавил, что реагирование "будет жестким".