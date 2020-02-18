На сайте горсовета Черкасс выложили компрометирующую биографию мэра

Хакеры взломали сайт Черкасского горсовета и "отредактировали" биографию мэра города Анатолия Бондаренко.

Об этом сообщает местный сайт "ПроЧерк".

Сайт временно закрыли на восстановительные работы, а официальную информацию решили публиковать на странице горсовета в фейсбуке.

Однако "отредактированная" биография доступна в кеше.

Напомним, в 2018 году суд отказался отстранить Бондаренко от должности мэра Черкасс. Его подозревали в препятствовании работе депутатов и злоупотреблении властью.

Эпизод, который инкриминировали Бондаренко, произошел в июле 2017 года. Тогда он подписал и направил в суд письмо об отзыве апелляционной жалобы Черкасского горсовета против частной строительной компании, которая касалась взыскания задолженности в связи с невыполнением арендного соглашения и разрыва этого договора.

По версии следствия, действия мэра привели к тому, что в бюджет города недопоступило 447 тысяч гривен.

Это уже второе подозрение Бондаренко. Ранее его обвинили по ч.1 ст.351 Уголовного кодекса (препятствование работе депутатов) в связи с проведением в августе этого года "тайной" сессии в Каневе.