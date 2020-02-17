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Ясько: "12 пунктов" - это не план прекращения войны в Украине. Это план снятия санкций с России

"«12 пунктов» - это об избавлении от иллюзий. Что война решится сама собой, что Россия опомнится и раскается".

Ясько: "12 пунктов" - это не план прекращения войны в Украине. Это план снятия санкций с России
Фото: Макс Требухов

Руководитель украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько считает, что скандальные "12 пунктов", которые обнародовали на Мюнхенской конференции, являются результатом пренебрежения агрессором выполнения Минских соглашений и желанием "экспертов" навязать Украине неукраинскую повестку дня.

Об этом народный депутат от "Слугаи народа" написала в фейсбуке.

"В условиях, когда Россия, вопреки здравому смыслу и собственным национальным интересам, отказывается выполнять безопасный блок Минских соглашений, у ряда политиков, дипломатов, экспертов возникает соблазн предложить "план" решения конфликта за счет интересов Украины", - написала Ясько.

По ее словам, такие планы пишутся людьми, которые не знают Украину, не знают истинной причины войны и ужасной ситуации на оккупированных территориях.

"12 пунктов" - это не план прекращения войны в Украине и Европе. Это план снятия санкций с России, и ничего больше. Однако не санкции стали причиной войны, а наоборот. Устранив причину, будет возможность подумать о прекращении последствий", - считает политик.

"Пять лет после Минских договоренностей и документ «12 пунктов» - это об избавлении от иллюзий. Что война решится сама собой, что Россия опомнится и раскается, что мощные друзья победят врагов наших, что можно очень легко и просто закончить войну. Так не бывает. Политика и война - это тяжелая, длинная и командная игра с быстрым изменением правил. Я хочу, чтобы Украина победила в этой игре", - резюмировала Ясько.

Напомним, три международные организации совместно с Российским советом по международным делам обнародовали так называемый план "завершения войны на Донбассе" из 12 пунктов. Помимо восстановления работы СЦКК и допуска Красного Креста на оккупированную часть Донбасса, также предлагалось создать конференцию по восстановлению Донбасса при участии России, запустить механизм, позволяющий смягчать санкции, создать для восстановление Донбасса ЗСТ при участии капитала ЕС и РФ, а также провести национальный диалог в Украине относительно взаимодействия со своими соседями (в том числе и с Россией) относительно вопросов истории, национальной памяти, языка, прав меньшинств и т.д.

МИД заявил, что тезисы, содержащиеся в документе "12 шагов к усилению безопасности в Украине и евроатлантическом регионе", обнародованном перед началом Мюнхенской конференции по безопасности, не соответствуют официальной позиции Украины.

Подробнее об этом читайте в материале LB.ua "12 ножей в спину революции". Что в Мюнхене предлагают Украине".

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