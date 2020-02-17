Встреча в "нормандском формате" еще обсуждается, конкретных дат нет, - Песков

У Путина заявили, что еще нет ясности в каком месяце может пройти встреча.

В Кремле заявили, что никакой конкретики по срокам проведения нового саммита в "нормандском формате" в Берлине пока нет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает "Интерфакс-Украина".

"Пока точного понимания нет", - сказал Песков, отметив, что нет ясности и по тому, в каком месяце может пройти встреча.

На уточняющий вопрос, состоится ли вообще такая встреча, пресс-секретарь ответил, что она обсуждается.

"Для проведения такой встречи, как минимум, нужно перечитать парижские документы и попробовать осмыслить, было ли что-то сделано", - заявил Песков.

По его словам, "в данном случае не должно быть места каким-то лишним оценкам, трактовкам". "В данном случае идет речь о конкретных документах", - добавил пресс-секретарь Путина.

Напомним, ранее МИД РФ также заявлял, что встреча в "нормандском формате" в апреле "стоит под вопросом". По словам российского замминистра, из всего списка условий для новой встречи выполнено только одно - обмен удерживаемых лиц.

10 февраля Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что не видит подготовки к возможному проведению новой встречи "нормандской четверки".

О том, что новый саммит должен пройти в апреле в Берлине, президенты Германии, Франции, Украины и РФ договорились на встрече в Париже.

В свою очередь, 15 февраля президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления на Мюнхенской конференции подтверждал что встреча в "нормандском формате" состоится в апреле в Берлине.