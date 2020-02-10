Пристайко не видит подготовки к новому "нормандскому" саммиту

Глава украинского МИД сомневается, что встреча может состояться в апреле.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко не видит подготовки к возможному проведению новой встречи "нормандской четверки".

Об этом он заявил во время визита в Италию, передает Reuters.

По словам Пристайко, он сомневается, что встреча может состояться в апреле, как это было договорено во время предыдущей нормандской встречи в Париже в декабре.

"Я уверен, что когда лидеры скажут, что встретятся в апреле, они ... что я не вижу, хотя и готовлюсь", - заявил Пристайко журналистам.

"К декабрьской встрече ... (подготовка) началась за полгода. Теперь у нас осталось два месяца, и я не видел ничего подготовленного. Возможно, это будет намного быстрее, чем в прошлый раз, и, возможно, мы добьемся гораздо большего прогресса. Извините, но я в этом сомневаюсь", - добавил он.

Напомним, лидеры России, Украины, Франции и Германии на встрече в "нормандском формате" в Париже в декабре договорились собраться снова в течение четырех месяцев, чтобы сохранить диалог открытым.

Ранее Пристайко заявил, что встреча глав МИД стран "нормандского формата" может произойти на Мюнхенской конференции, которая состоится 14-16 февраля.