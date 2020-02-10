Пристайко сообщил, что переговоры об обмене удерживаемыми лицами завершатся в течение одного-двух месяцев

Он высказал надежду, что договоренности заключат уже в феврале или марте.

Договоренность об очередном обмене удерживаемыми лицами с временно оккупированными территориями может быть заключена в течение одного или двух месяцев. Об этом сообщил министр иностранных дел Вадим Пристайко на пресс-конференции в Риме, передает ZN.UA.

"Мы все еще придерживаемся договоренностей об обмене, и надеемся, что мы можем завершить переговоры в этом или следующем месяце", – сказал он.

Ранее Вадим Пристайко заявлял, что встреча министров иностранных дел стран "нормандской четверки" может пройти в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится 14-16 февраля.

Напомним, 23 января президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ведет переговоры об освобождении граждан, находящихся на временно оккупированной территории и в России.

"Два трека, два списка. Список мы согласовали в Минске, будем дополнять перечень установленных лиц. Готовить этот трек – обмен с временно оккупированными территориями. И отдельный трек – мы уже начали разговор с Российской Федерацией по обмену украинцев – всех, включая крымских татар, других украинцев, находящихся на территории России", – отметил Зеленский.

4 февраля украинская сторона переговоров сообщила, что готовит очередной обмен удерживаемыми лицами и надеется, что он будет большим и в нем "найдется место для подавляющего большинства крымских татар", которых в последних "волнах" обменов удалось вернуть не так много.