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СБУ направила на утверждение крымским татарам списки на обмен

Сначала должны выйти крымские татары, получившие в российских судах наибольшие сроки. 

СБУ направила на утверждение крымским татарам списки на обмен
Фото: Макс Левин

Служба безопасности Украины направила представителям крымских татар списки на обмен пленными. Об этом сообщил нардеп и лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев в интервью "Крым. Реалии".

По его словам, СБУ передала лидерам крымскотатарского народа списки на обмен на утверждение.

"У нас есть свои приоритеты, кого освобождать в первую очередь. Мы считаем, что сначала должны выйти наши соотечественники, получившие в российских судах наибольшие сроки - по 15-17 лет, совершенно дикие, за какую-то литературу", - рассказал Джемилев.

Он также добавил, что те, кто сидит под домашним арестом или подпиской о невыезде, будут подлежать обмену в последнюю очередь, поскольку страдают гораздо меньше, чем сидящие в лагерях.

"Идет процесс, мы рассматриваем каждую фамилию. Так или иначе, когда весь наш обменный запас будет исчерпан, мы будем вынуждены требовать освобождения наших людей, наверное, уже на другой основе", - добавил Джемилев.

Напомним, 4 февраля сообщалось, что украинская сторона сообщила, что готовит очередной обмен удерживаемыми лицами и надеется, что он будет большим и в нем "найдется место для подавляющего большинства крымских татар", которых в последних "волнах" обменов удалось вернуть не так много.

Ранее представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич в интервью LB.ua рассказал, что в законопроекте о коренных народах Украины будут опредлены три этноса - крымские татары, караимы и крымчаки.

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