Во Львове полиция задержала водителя, который подняв стекло двери, зажал руку патрульного протянул его за автомобилем около ста метров. Об этом сказано в пресс-центре Нацполиции области.

На улице Ганкевича во Львове патрульные правоохранители остановили автомобиль "Рено Меган", которым управлял 24-летний львовянин.

"Во время проверки документов водитель вел себя агрессивно и неадекватно и, подняв стекло дверцы, зажал руку патрульного полицейского и пытался бежать, протянув полицейского за автомобилем около ста метров", - говорится в сообщении. Совместными усилиями полицейские остановили "Рено".

В автомобиле также находилась пассажирка, которая была в розыске за совершение кражи. В салоне машины полицейские изъяли наркотик, похожий на метадон, стоимость которого по ценам "черного" рынка составляет около двадцати тысяч гривен.

По факту происшествия открыто два уголовных производства по ч.1 ст.309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) - максимальное наказание - до трех лет лишения свободы. Производство, открытое ч.2 ст.345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК предусматривает ограничение или лишение свободы на срок до пяти лет.

Патрульный полицейский с телесными повреждениями доставлен в больницу. Водитель и пасажирка «Рено» задержаны, вскоре суд изберет им меру пресечения. Автомобиль изъят и доставлен на штрафплощадку.

Следователи также сообщили водителю о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.342 (сопротивление работнику правоохранительного органа) УК, санкция которой предусматривает максимальное наказание - до двух лет лишения свободы.

Напомним, в начале февраля в пригороде Киева избили полицейского, оформлявшего дорожно-транспортное происшествие. 25-летний водитель Volkswagen Passat въехал в забор частного дома в Софиевской Борщаговке. У него были явные признаки алкогольного опьянения, но от проверки на алкоголь мужчина отказался.

В это время "в работу полицейских вмешались неизвестные мужчины". Один из них, тоже пьяный, набросился на сотрудника полиции и начал бить.