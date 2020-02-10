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Украинцев предупредили об ухудшении погоды и сильном ветре

Ожидаются метели и мокрый снег.

Украинцев предупредили об ухудшении погоды и сильном ветре
Фото: EPA/UPG

В понедельник, 10 февраля, погода в Украине резко ухудшится, объявлено штормовое предупреждение, ожидаются метели и мокрый снег.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Синоптики отмечают, что в западных областях ветер 25-30 м/с, на высокогорье Карпат 35-40 м/с.

"По прогнозам УкрГидрометцентра, 10 февраля ночью в западных, северных и Винницкой областях, днем в Украине порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах значительный мокрый снег, метели (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

По Киевской области и Киеву 10 февраля порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности желтый).

На сайте "Укравтодора" сообщается, что по состоянию на утро 10 февраля в Украине без существенных осадков, покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей сухое.

Напомним, ранее сообщалось, что в пяти областях Украины за сутки может выпасть 50 см снега.

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