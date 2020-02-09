В понедельник в Киеве днем небольшой дождь и мокрый снег

10 февраля в Киеве облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшой дождь и мокрый снег, на дорогах гололедица, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3…-5 градусов, днем +3…+5 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем дождь и мокрый снег, ветер юго-западный, 15-20 м/с, днем порывы 25-30 м/с.

Температура ночью 0...-8 градусов, днем +2…+9 градусов.

В Карпатах ночью без осадков, днем мокрый снег, температура ночью -4…-9 градусов, днем +2…-3 градуса.

В Моршине ночью без осадков, днем дождь и мокрый снег, температура ночью -1…-3 градуса, днем +6…+8 градусов.

В Трускавце ночью без осадков, днем дождь и мокрый снег, температура ночью -3…-6 градусов, днем +6…+8 градусов.

В Сваляве без осадков, днем умеренные, местами значительные дождь и мокрый снег, температура ночью -1…-3 градуса, днем +5…+7 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшой дождь и мокрый снег, на дорогах местами гололедица, ветер южный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2…-8 градусов, днем +2...+7 градусов, в Сумской области -6…-11 градусов, днем +2…-3 градуса.

В центре Украины ясно, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь и мокрый снег, на дорогах местами гололедица, ветер южный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2...-10 градусов, в Полтавской области -7...-12 градусов, в Днепропетровской области -12...-17 градусов; днем -1...+6 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер южный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -10...-15 градусов, в Донецкой и Луганской областях -12...-18 градусов; днем 0...-5 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер южный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -3...-10 градусов, в Херсонской области -7...-12 градусов, днем 0...+8 градусов; в Запорожской области ночью -14...-19 градусов, днем 0...-5 градусов.

В Крыму ясно, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер южный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -6...-11 градусов, днем +1..+6 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью -6...-8 градусов, днем +3..+5 градусов.