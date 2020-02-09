Визит Зеленского в Ватикан: ожидания и реальность

Президент Украины Владимир Зеленский совершил официальный визит в Ватикан в субботу, 8 февраля. Он встретился с папой Римским Франциском, госсекретарем кардиналом Паролином и секретарем по межгосударственным отношениям Полом Ричардом Галлахером. У Зеленского это первый официальный визит к главе Святого Престола. Из украинских президентов только Кравчук и Янукович не ездили в Ватикан. О чем говорили стороны, что решили, а что проигнорировали - читайте в материале LB.ua .

Фото: https://president.gov.ua

Политические интересы

Какие могут быть взаимные интересы у Украины и Ватикана? Это первый вопрос, которым задается обыватель, когда слышит новость о визите президента Украины в Ватикан.

Во-первых, это осуждение агрессии России. Нынешний папа весьма неоднозначно высказывался на данную тему. Самому Зеленскому, часто заявляющему, что плавно для него – мир, стоило бы прислушаться к позиции главы УГКЦ, который также говорит о мире, но только о справедливом мире. Т.е. когда причины, приведшие к войне исправлены. Нынешний папа, который известен своей заботой о беженцах, вполне бы мог согласится на такую формулу.

Во-вторых, общий интерес представляет программа Ватикана «Папа для Украины», в рамках которой предоставляется финансовая помощь переселенцам с Донбасса. Очень хорошо, что Зеленский не забыл поблагодарить папу за эту программу. Ведь в рамках акции помощь получили около полумиллиона украинцев, а общая сумма траншей составила порядка 16 млн евро.

Кроме этого Зеленский решил привлечь Католическую церковь к обмену заложниками. Интересный ход. Раньше в этом процессе принимала участие УПЦ (МП). Ни ПЦУ, ни УГКЦ к процессу не привлекали, поскольку для российской стороны их участие неприемлемо. С РКЦ интереснее: россияне не смогут отказать Ватикану, чтобы не испортить отношений. Это довольно грамотный шаг с нашей стороны.

Фото: https://twitter.com/ZelenskyyUa

Церковные вопросы

Есть также ряд общих церковно-политических тем. Это прежде всего темы, связанные с греко-католиками. Во-первых, вопрос патриархата для УГКЦ. Этот вопрос очень давно стоит в повестке дня греко-католиков и никак не может получить своего логического разрешения. Формально титул предстоятеля церкви – «верховный архиепископ», хотя в Украине главу греко-католиков Святослава (Шевчука) все называют патриархом. Точно также как и главный орган управления УГКЦ именуется «патриаршая курия». Это не новая практика и не плагиат с Филарета (к нему мы еще вернемся). Это уже традиция. Сформировал ее приемник митрополита Андрея Шептицкого – кардинал Иосиф Слепой. Он стал инициатором патриаршества для УГКЦ и сам стал называть себя патриархом.

Для греко-католиков патриархат это вопрос имиджа и статуса. Более того, в системе Восточных Католических Церквей УГКЦ является самой многочисленной и в принципе достойна статуса патриархата. Ситуация отличается от ПЦУ, ведь последней еще нужно получить признание других церквей.

Второй важный административный вопрос это Мукачевская греко-католическая епархия (МГКЕ). Дело в том, что она административно не входит в состав УГКЦ. Так сложилось исторически. Все восходит к Ужгородской Унии 1646 г., когда Закарпатье было отделено не только от Левобережной Украины, но и от Галиции, там долгое время господствовала Венгрия. Эта уния дала старт греко-католическим церквям в Словакии и Венгрии. Были неоднократные попытки объединить МГКЕ с УГКЦ, однако это не удалось, в том числе из-за позиции венгров.

Ситуация осложняется тем, что в МГКЕ идет постепенная мадяризация. К примеру богослужения украинским святым – князю Владимиру или княгине Ольге – понижаются в ранге, а вот святому Штефану (королю Венгрии) – повышаются. Кроме этого в церковно-историческом дискурсе эти территории связывают с Венгрией, и почти не упоминают о украинцах. МГКЕ в этом плане подобна УПЦ (МП) до 2014 г. – есть часть патриотического духовенства, но сильно влияние соседней страны и в гуманитарной сфере продвигаются чужие нарративы.

Третий важный пункт – это беатификация (т.е. причисление к лику святых) митрополита Андрея Шептицкого. Для украинской общественности (светской и церковной) это очень важный аспект. Поскольку он разрушает российскую пропаганду про коварных униатов и про фашистов-бандеровцев. Для Зеленского эта тема может быть близка, поскольку Шептицкому могут присвоить звание «Праведник мира» за спасение евреев во время Холокоста.

Фото: предоставлено автором Митрополит Андрей Шептицкий

Пока не известно, поднимались ли эти специфические вопросы на встрече с понтификом или с государственным секретарем. Информации об этом нет ни в официальном релизе Офиса Президента, ни в Ватиканской пресс-службе.

Визит папы в Украину

Идея пригласить папу Франциска с официальным визитом не нова. Об этом время от времени говорят в УГКЦ и РКЦ. Этот папа еще не был в Украине. Зная плотный график понтифика, расписанный на пару лет вперед не стоит ожидать визита в этом году, а вот на через год – вполне реально. Как раз исполнится 20 лет после первого визита папы Римского в независимую Украину. Тогда Иоанн Павел ІІ посетил Киев и Львов.

Тут могут возникнуть некоторые трудности. Ведь формально для визита понтифика нужно приглашение светской власти, приглашение местной католической церкви (в нашем случае это УГКЦ и РКЦ) и отсутствие протестов со стороны других церквей. С последним у нас может быть «напряженка». Скорее всего будут протестовать в Московском патриархате. Причин несколько. Во-первых, они считают Украину своей канонической территорией и «нечего сюда ехать папе Римскому». И если они со скрипом, но все же, соглашаются на существование католиков на Западной Украине, то восток они считают «железо-бетонно» своим. Так сказать историческая монополия. А ведь Зеленский пригласил папу посетить именно восток страны. Кроме того своими протестами в МП не против себе что-то выторговать. Государству поставят условие – отменить закон о переименовании. А Ватикану – как-то повлиять на греко-католиков, чтобы не были такими активными в Украине.

Правда в 2001 г. Московский патриархат тоже протестовал, но папа Иоанн Павел II на это не обращал внимания. А вот в нынешней курии куда более чувствительны к российским пожеланиям.

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Пока сложно сказать, удался ли Зеленскому визит. Безусловно, то, что он состоялся – уже хорошо. Однако только время покажет, смог ли Зеленский убедить папу осудить агрессию России, получит ли Украина дополнительную помощь от Ватикана и вернутся ли украинские заложники домой. Именно эти факторы и будут показателями успешности первого официального визита Владимира Зеленского в Апостольскую столицу.