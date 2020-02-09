Фото: http://www.mukachevo.net/

На Закарпатье в субботу вечером правоохранители задержали несколько человек, вероятно причастных к стрельбе в Мукачево, в результате которой были ранены двое людей.

По информации издания Mukachevo.net, задержание состоялось на посту полиции в Нижних Воротах около 22:00. Подозреваемые ехали в Закарпатскую область на двух автомобилях на львовской регистрации Mercedes G-Glass и Toyota Land Cruiser 200. Отмечается, что в автомобилях обнаружили большое количество оружия.

Напомним, утром 7 февраля в Мукачево произошла стрельба. Водители двух автомобилей стреляли друг в друга, после чего обе машины скрылись в неизвестном направлении. Сообщалось, что ранения получили два местных жителя 24 и 40 лет. По данным СМИ, один из пострадавших - бизнесмен Артур Пашкуляк, его доставили в реанимацию, другой - его охранник.

На следующий день после стрельбы глава МВД Арсен Аваков отреагировал на просьбу горсовета и отправил в Мукачево спецназ и Нацгвардию. Власти города считают, что причиной регулярных криминальных "разборок", является "профессиональная слабость и крайне низкая активность полиции".