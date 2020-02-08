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На окраине оккупированного Донецка боевик убил четырех человек и застрелился, - СМИ

Между сотрудниками "министерства госбезопасности ДНР" возник конфликт.

На окраине оккупированного Донецка боевик убил четырех человек и застрелился, - СМИ
Фото: news.dn.ua

На окраине оккупированного Донецка сотрудник так называемого "Министерства государственной безопасности ДНР" убил четверых человек, после чего застрелился. Об этом сообщают "Новости Донбасса" со ссылкой на информированный источник.

Инцидент произошел в поселке Чулковка. Трое из четверых убитых были сотрудниками "Министерства внутренних дел ДНР".

"Они отмечали "День следственных органов МВД ДНР" в кафе. Представитель "МГБ" тоже был выходцем из "органов внутренних дел". В ходе празднования между ним и знакомыми из "МВД" возник конфликт. "МГБшник" расстрелял их и водителя такси из автомата Калашникова, а после этого совершил самоубийство", - говорится в сообщении.

Подконтрольные "ДНР" СМИ об инциденте пока не сообщают.

Напомним, ранее 25-летняя наемница "ДНР" сдалась правоохранителям в Угледаре.

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