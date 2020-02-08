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Одессит с помощью мошеннической схемы обокрал банк на миллион гривен

Ему грозит от 5 до 12 лет тюрьмы.

Одессит с помощью мошеннической схемы обокрал банк на миллион гривен
Фото: cyberpolice.gov.ua

В Одессе объявили о подозрении 37-летнему местному жителю, который с помощью схемы вывел из банка более чем один миллион гривен. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

Правоохранители установили, что мужчина зарегистрировал юридическое лицо, открыл счет и получил банковскую карту.

"Эта фирма якобы реализовывала товары по всему миру. Далее на счет фирмы поступили средства от предприятия-нерезидента за якобы оплату товаров. После чего фигурант через сеть Интернет оформил "возврат товара", - говорится в сообщении.

Пока банк проводил возврат транзакции фигурант с нескольких банкоматов снял более миллиона гривен, которые принадлежали банку.

Мужчине объявили о подозрении по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса, ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.

Напомним, ранее СБУ разоблачила мошенническую схему в КГГА на 4 миллиона гривен. Чиновники незаконно запатентовали программный комплекс "Кадастр". 

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