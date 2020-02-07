​Мукачево просит Зеленского ввести в город спецсилы Нацгварди

Городской совет Мукачево обратился к президенту Владимиру Зеленскому относительно криминогенной ситуации в городе.

Об этом сообщает Mukachevo.net.

7 февраля мэр Мукачево Андрей Балога созвал внеочередную сессию горсовета. В повестке дня был один вопрос - "Об обращении к Президенту Украины о криминогенной ситуации в городе и деятельности правоохранительных органов по обеспечению законности и правопорядка".

"Мукачевский городской совет вынужден обратиться к Вам за личным вмешательством из-за крайне угрожающей криминогенной ситуацию, которая сложилась в нашем городе. Подтверждением этого является очередной дерзкий инцидент с применением огнестрельного оружия, в результате чего госпитализированы два человека с огнестрельными ранениями. Стрельба в спальном районе создавала реальную угрозу жителям 86-тысячного города, которые уже не чувствуют себя в безопасности и решительно требуют надежной защиты от бандитов", - говорится в обращении.

"Подчеркиваем: Мукачево никоим образом нельзя считать каким-то особым центром преступности. Проблемы с правонарушениями, в том числе уголовными, в нашем городе в целом такие, как в других городах страны. Близость к границе и сравнительно большое количество иностранцев, в значительной степени - туристов, нельзя считать факторами, которые существенно снижают уровень общественной безопасности", - отметили в горсовете.

Власти города считают, что причиной регулярных криминальных "разборок", является "профессиональная слабость и крайне низкая активность городской полиции".

"Поэтому обращаемся с призывом о предоставлении Мукачево неотложной и действенной правоохранительной помощи, предусматривающей: 1. Проведение оперативной и профилактической отработки города специальными подразделениями Национальной полиции и Национальной гвардии, с привлечением высококвалифицированных, опытных работников по уголовному блоку. Срок такой отработки, объемы привлеченных сил и средств должны быть достаточными, чтобы резко сломать негативные криминогенные явления в Мукачево, выявить и обезвредить их источники. 2. Смены руководства городского управления полиции, усиление его личного состава специалистами из других регионов страны. 3. Усиление материально-технического обеспечения полиции Мукачево современными средствами, автотранспортом и экипировкой", - говорится в обращении.

Напомним, утром в Мукачево произошла стрельба на ул. Сеченова. Водители двоих автомобилей стреляли друг в друга, после чего обе машины скрылись в неизвестном направлении.

В 2016 году в Мукачево произошли разборки со стрельбой и взрывчаткой. Конфликт возник между группой молодых людей на авто и местным жителем. Первые были с оружием, второй – со взрывчаткой. Последнего с пулевым ранением госпитализировали в больницу.

В 2020 в Мукачево в новогоднюю ночь неизвестный выстрелил из гранатомета по забору частного дома. Обошлось без пострадавших.