Венгрия сделала Украине два предложения по языковому вопросу в школах, но МОН оба отклонил

Венгрия сделала Украине два предложения, которые, по ее мнению, могли бы способствовать разрешению ситуации с изучением украинского языка венгерским меньшинством на Закарпатье.

"Мы сделали два предложения, и попросили госпожу министра образования, чтобы Украина обдумала эти предложения. Мы договорились о том, что госпожа министр срочно примет у себя представителей Союза педагогов Закарпатья и в результате этих переговоров будет достигнуто решение", - цитирует министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто "Интерфакс-Украина".

На сайте Министерства образования и науки Украины указаны эти предложения:

приравнять венгерский язык к языкам коренных народов;

увеличить количество уроков украинского языка, а другие предметы оставить на венгерском.

Министр Анна Новосад признала оба предложения неудачными.

"Коренные народы у нас четко определены в законодательстве. Нужно понимать, что изменение перечня стран нарушит основные заложенные принципы. Коренными народами сейчас рассматриваются те, которые не имеют другого государства, кроме Украины, которая отстаивает развитие их культурного и языкового наследия. Венгерский язык под этот принцип не подпадает", - отметила министр.

Второе предложение Сийярто, по ее мнению, приведет к тому, что детям придется учиться семь дней в неделю.

"У нас есть четкие границы того, какой должна быть нагрузка ребенка. Если мы увеличим ее - это уже угроза для здоровья детей. Эту границу мы точно переходить не будем. Сейчас у нас есть закон «О среднем образовании», который, с учетом рекомендаций Венецианской комиссии, выписал сбалансированную систему, по которой постепенно происходит увеличение процента предметов, преподаваемых на украинском. Какие предметы изучать на государственном языке - решение школы. Это оптимальный вариант", - сказала она.

По мнению Новосад, пора закрыть политические дискуссии по языковому вопросу и сосредоточиться на работе с учителями и методистами.

"Основной лейтмотив этой встречи - мы закрываем политические дискуссии относительно языкового вопроса для школ с языком обучения нацменьшинств и сосредотачиваемся на работе с учителями и методистами. Для нас это очень важно, ведь основная цель - чтобы все украинские дети независимо от их этнического происхождения на высоком уровне владели государственным языком. В то же время мы уважаем конституционное право каждого ребенка изучать и учиться на родном языке. Сейчас наша дискуссия должна быть сконцентрирована вокруг повышения качества обучения. Для этого мы стимулируем профессиональное развитие учителей, делаем пришкольные лагеря и вводим современные методики в работу школ", - сказала министр.

Напомним, 16 января Верховная Рада приняла новый закон о среднем образовании. В нем предусмотрены три языковых модели для национальных меньшинств: