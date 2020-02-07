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В Мариуполе и Северодонецке построят военные базы по стандартам НАТО, - Загороднюк

По словам министра, эти два военных объекта построят в чистом поле.

В Мариуполе и Северодонецке построят военные базы по стандартам НАТО, - Загороднюк
Андрей Загороднюк
Фото: Макс Левин

Министр обороны Андрей Загороднюк анонсировал строительство военных баз по стандартам НАТО в Мариуполе и Северодонецке.

Об этом он рассказал в интервью "Kyiv Post", сообщается на сайте Минобороны.

По словам министра, эти два военных объекта построят в чистом поле.

"Одним из приоритетов деятельности новой команды Министерства обороны Украины является развитие строительства инфраструктуры. Мы планируем построить несколько качественных инфраструктурных объектов, чтобы все знали, что у нас тоже могут быть военные базы по стандартам НАТО. В частности, это два объекта, которые мы строим в чистом поле. Это будут военные базы: одна - в Мариуполе, другая - в Северодонецке", - сообщил Загороднюк

Он также отметил, что в этом году силами Министерства обороны, в частности Государственной специальной службой транспорта, будет закончено строительство бригадного городка на полигоне Широкий Лан.

Напомним, в феврале 2018 года в Минобороны обещали до конца года ввести систему внутреннего контроля согласно стандартам НАТО. Сообщалось, что её задача - повысить уровень доверия США и стран-доноров к прогрессу реформ оборонной сферы.

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