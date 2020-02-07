В Одесской области начальника и следователя отдела полиции подозревают в пытках

Они силой мешали вывоз в больницу мужчину в крайне тяжелом состоянии.

Офис генпрокурора сообщил начальнику и следователю следственного отделения одного из подразделений полиции в Одесской области о подозрении в совершении пыток. Об этом сообщил пресс-центр Офиса генпрокурора.

Полицейские в течение нескольких часов силой препятствовали вывозу из районной в областную больницу человека, который находился в крайне тяжелом состоянии и нуждался в немедленном хирургическом вмешательстве.

"Сотрудники полиции объясняли свои действия якобы необходимостью отобрать образцы крови для оценки состояния его опьянения. При этом врачи сообщили им, что образцы уже были отобраны в присутствии следователя, и состояние алкогольного опьянения не подтвердилось", - сказано в сообщении.

В результате полицейские не позволяли врачам вывести пострадавшего из реанимационного отделения, затем не позволяли скорой выехать за пределы больницы, и в конце концов, применяя физическую силу вытащили больного из скорой, надели наручники и затащили обратно в больницу, требуя от врачей повторно взять у потерпевшего кровь для анализа.

"Учитывая продолжительность таких действий, а также крайне тяжелое состояние пациента, опираясь на практику Европейского суда по правам человека, согласно которой непредоставление медицинской помощи при наличии угрожающих жизни обстоятельствах является пыткой, такие действия сотрудников полиции были квалифицированы прокурорами Офиса Генерального прокурора именно как пытки", - сказано в сообщении.

В случае доказательства вины, полицейским грозит наказание виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Напомним, следователи теруправления ГБР в городе Львове задержали инспектора Нацполиции из Киевской области во время получения взятки 10 тыс. грн за содействие в изготовлении водительских прав без прохождения курсов и экзаменов.