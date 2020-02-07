Бородянский считает, что украинские спортсмены вынуждены выступать в РФ, артисты – нет

Надо различать выступления спортсменов и выступления артистов в РФ.

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский заявил, что следует различать поездки спортсменов в РФ и гастроли артистов в государство-агрессор. Спортсмены вынуждены эффективно бороться за медали в любом государстве мира. Об этом он сообщил на пресс-конференции, передает "Интерфакс-Украина".

"Надо различать выступления спортсменов за границей, в том числе и Российской Федерации, и выступления артистов", - сказал Бородянский.

По его словам, у спортсменов нет выбора, выступать или не выступать. "У них есть выбор, получать очки или не получать. Если спортсмен не выступает за границей, он автоматически лишается баллов. Это ограничивает возможности спортсмена бороться за медали", - добавил министр.

Бородянский подчеркнул, что это международный вопрос, касающийся всех кейсов связанных с конфликтами между государствами, а не только Украины и РФ.

"Мы для того, чтобы эффективно бороться за медали в мире должны выступать на территории государства-агрессора", - отметил он.

Министр рассказал об этом, в связи с решением тренеров сборной Украины отправить нескольких спортсменок на соревнования по художественной гимнастике, которые проходит в РФ.

Напомним, ранее Бородянский сообщал, что запуск государственного телеканала для жителей оккупированных территорий на базе канала UA|TV, переносится на 1 марта 2020 года.