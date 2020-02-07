Запуск телеканала для временно оккупированных территорий откладывается на март, - Бородянский

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский сообщил, что запуск государственного телеканала для жителей оккупированных территорий на базе канала UA|TV, переносится на 1 марта 2020 года. Об этом министр сообщил журналистам сегодня, 7 февраля.

"Планируем выйти в эфир с 1 марта. У нас передвинулись сроки, мы планировали 15 февраля, а сейчас на 2 недели отстаем от того графика, который мы объявили",- сказал Бородянский.

По его словам, на сегодня уже почти окончены все переговоры с медиагруппами относительно содержимого для канала. Кроме того, Бородянский сообщил, что вскоре будет объявлен конкурс на должность руководителя канала.

Кроме этого, отношение к каналу будет такое же, как и к другим каналам.

Напомним, журналистка Елена Трибушная, которая должна была возглавить информационное вещание нового телеканала для оккупированных территорий, отказалась от должности. На канале иновещания время от времени появляется режиссер и сценарист сериала "Слуга народа" Алексей Кирющенко, которого могут назначить в руководство нового канала.

Ранее планировалось, что новый канал начнет вещание 15 февраля.