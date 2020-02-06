В пяти областях Украины за сутки может выпасть 50 см снега
В пяти областях Украины за сутки может выпасть 50 см снега
Брагар и собака. Реакция депутатов. Видеоблог Анны Стешенко
Брагар и собака. Реакция депутатов. Видеоблог Анны Стешенко
Дубилета заподозрили в "переписи населения" путем умножения цифр Госстата на 0,888
Дубилета заподозрили в "переписи населения" путем умножения цифр Госстата на 0,888
"Укрзализныцю" временно возглавил Желько Марчек
"Укрзализныцю" временно возглавил Желько Марчек
Президент Зеленский приедет в Раду
Президент Зеленский приедет в Раду
"Слуга народа" планирует в ночь с четверга на пятницу принять закон о рынке земли
"Слуга народа" планирует в ночь с четверга на пятницу принять закон о рынке земли
Тимошенко поломала микрофон Разумкова и повредила палец
Тимошенко поломала микрофон Разумкова и повредила палец
Самолет авиакомпании Pegasus потерпел крушение в аэропорту Стамбула (обновлено)
Самолет авиакомпании Pegasus потерпел крушение в аэропорту Стамбула (обновлено)
СБУ проводит обыски телеканала "1+1" по делу о прослушке Гончарука (обновлено)
СБУ проводит обыски телеканала "1+1" по делу о прослушке Гончарука (обновлено)
ГлавнаяОбществоЖизнь

ОБСЕ выразила беспокойство обысками телеканала "1+1"

Правоохранителям важно быть аккуратными в расследовании.

ОБСЕ выразила беспокойство обысками телеканала "1+1"
Фото: day.kyiv.ua

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе обеспокоена обысками СБУ в офисе телеканала "1+1". Об этом во время брифинга сообщил представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир.

"Мы обеспокоены обысками в этом ньюзруме. Ньюзрум не должен быть охраняемым местом. Для журналистов важно выполнять свои обязанности без какого-либо давления", - сказал Дезир.

Он отметил, что правоохранителям важно быть аккуратными в расследовании, учитывая влияние медиа в деле о прослушке премьер-министра Алексея Гончарука.

Дезир также подчеркнул, что ОБСЕ просит власть предоставить более четкую информацию. Он считает, что ОБСЕ должна быть уверена, что ничего не ужесточает работу журналистов.

Напомним, в метаданных аудиозаписи с прослушкой премьер-министра Алексея Гончарука нашли упоминание журналиста "1+1" Евгения Куксина, у которого 5 января проводили обыски сотрудники СБУ.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также