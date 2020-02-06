ОБСЕ выразила беспокойство обысками телеканала "1+1"

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе обеспокоена обысками СБУ в офисе телеканала "1+1". Об этом во время брифинга сообщил представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир.

"Мы обеспокоены обысками в этом ньюзруме. Ньюзрум не должен быть охраняемым местом. Для журналистов важно выполнять свои обязанности без какого-либо давления", - сказал Дезир.

Он отметил, что правоохранителям важно быть аккуратными в расследовании, учитывая влияние медиа в деле о прослушке премьер-министра Алексея Гончарука.

Дезир также подчеркнул, что ОБСЕ просит власть предоставить более четкую информацию. Он считает, что ОБСЕ должна быть уверена, что ничего не ужесточает работу журналистов.

Напомним, в метаданных аудиозаписи с прослушкой премьер-министра Алексея Гончарука нашли упоминание журналиста "1+1" Евгения Куксина, у которого 5 января проводили обыски сотрудники СБУ.