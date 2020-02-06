Фото: zp.npu.gov.ua

В Запорожской области в аварии на дороге "Одесса-Мелитополь-Новоазовск" пострадали шестеро пассажиров. ДТП произошло 6 февраля около 7:30 утра.

Водитель микроавтобуса не справился с управлением и выехал на встречную полосу, сообщили в пресс-службе областной полиции. После этого микроавтобус вылетел на обочину и перевернулся.

"В момент ДТП в салоне находились шестеро пассажиров – четверо жителей Приазовского района и двое жителей Мелитополя. Пассажиры получили телесные повреждения разной степени тяжести и самостоятельно обратились за медицинской помощью. Пятерых из них госпитализировали", – уточнили правоохранители.

Фото: zp.npu.gov.ua

Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 286 – нарушение правил безопасности дорожного движения.

Напомним, 6 февраля произошло еще одно ДТП с рейсовым транспортом. Около 5 часов утра на трассе Одесса-Киев возле села Болгарка Раздельнянского района перевернулся автобус с пассажирами. Два человека – 37-летняя женщина и девятилетний ребенок получили телесные повреждения и в сопровождении полицейских доставлены в областную клиническую больницу.