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В Запорожской области в ДТП с маршрутным автобусом пострадали шестеро пассажиров

Из них госпитализировали пятерых. 

Фото: zp.npu.gov.ua

В Запорожской области в аварии на дороге "Одесса-Мелитополь-Новоазовск" пострадали шестеро пассажиров. ДТП произошло 6 февраля около 7:30 утра. 

Водитель микроавтобуса не справился с управлением и выехал на встречную полосу, сообщили в пресс-службе областной полиции. После этого микроавтобус вылетел на обочину и перевернулся.

"В момент ДТП в салоне находились шестеро пассажиров – четверо жителей Приазовского района и двое жителей Мелитополя. Пассажиры получили телесные повреждения разной степени тяжести и самостоятельно обратились за медицинской помощью. Пятерых из них госпитализировали", – уточнили правоохранители. 

Фото: zp.npu.gov.ua

Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 286 – нарушение правил безопасности дорожного движения. 

Напомним, 6 февраля произошло еще одно ДТП с рейсовым транспортом. Около 5 часов утра на трассе Одесса-Киев возле села Болгарка Раздельнянского района перевернулся автобус с пассажирами. Два человека – 37-летняя женщина и девятилетний ребенок получили телесные повреждения и в сопровождении полицейских доставлены в областную клиническую больницу.

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