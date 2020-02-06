В Одессе чиновник Гоструда попался на взятке

Чиновник брал взятки за игнорирование нарушений в сфере охраны труда.

СБУ разоблачила на систематических взятках государственного инспектора Главного Управления Гоструда в Одесской области. Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

Чиновник требовал от частных предпринимателей "откаты" за непринятие мер реагирования на выявленные нарушения трудового законодательства.

В частности, злоумышленник хотел получить от местного коммерсанта $ 1000 за игнорирование имеющихся нарушений в сфере охраны труда и предоставления разрешения на продолжение хозяйственной деятельности.

Инспектора задержали в центре Одессы во время получения $ 500 - заключительной части взятки. Получение первой половины взятки было задокументировано в конце 2019 года.

Сейчас чиновнику объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины

Продолжаются следственные действия для выяснения всех обстоятельств дела и установления возможной причастности других должностных лиц Гоструда к коррупционной схеме.

Напомним, в Закарпатской области главу одного из райсудов задержали при получении 15 тыс. гривен взятки. В ходе обысков у него нашли более 500 тыс. гривен.