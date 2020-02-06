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Из-за аварии на теплосети около 70 тыс. жителей Черновцов осталась без тепла

По состоянию на утро 6 февраля теплоснабжениея восстановлено в полном объеме.

Из-за аварии на теплосети около 70 тыс. жителей Черновцов осталась без тепла
Фото: moygrad.kiev.ua

В среду, 5 февраля, из-за прорывов теплосети без тепла остались около 70 тыс. жителей города Черновцы.

Об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"5 февраля в г. Черновцы в результате прорывов теплосети без теплоснабжения осталось 179 жилых домов (около 70 тыс. жителей), 12 общежитий, 11 объектов учреждений здравоохранения, 21 объект учебных заведений и 12 других объектов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 7 утра 6 февраля теплоснабжение восстановлено в полном объеме.

Напомним, в конце января сообщалось, что с февраля в Украине могут отключить отопление жителям 16-ти населенных пунктов из-за задолженности 18-ти областных теплокоммунэнерго. Общая задолженность, которую тепловикам нужно погасить, составляет 406 млн гривен.

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