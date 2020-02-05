Суд продлил арест подозреваемого в убийстве Шеремета музыканта Антоненко до 4 апреля

Печерский районный суд Киева продлил арест одного из подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета - музыканта и военного Андрея Антоненко (Риффмастер) без права внесения залога до 4 апреля.

Об этом сообщают "Українські Новини".

Антоненко был доставлен в суд и присутствовал на заседании. Судья разрешил ему находиться рядом со своими адвокатами.

Защита просила добавить к материалам дела данные о росте человека, зафиксированного на видео с камер наблюдения в день убийства Шеремета. Адвокат Станислав Кулик сообщил, что эти данные были обнародованы на брифинге Национальной полиции 25 августа 2016 года.

Прокурор Сергей Зузак выступил против, так как, по его словам, на данный момент нет экспертизы следствия относительно роста Антоненко и человека с камер. Исходя из этого, по его мнению, сравнивать выводы будет не с чем. Таким образом, суд отклонил ходатайство адвоката.

При этом защита продемонстрировала данные о росте Антоненко, согласно которым он на 10 см выше человека с камер наблюдения.

Прокурор Зузак заявил, что брат жены подозреваемого 12 декабря перед обыском вынес из его квартиры макет мины МОН-50. При этом экспертиза установила, что к взрывным устройствам она не относится.

После этого адвокат попросил суд разрешить допросить музыканта и друга Антоненко - Александра Положинского, который присутствовал в зале суда. На допросе Положинский заявил, что корпус мины Антоненко подарили его фанаты после концерта. Также он подтвердил, что сам видел, что мина внутри пустая.

Аргументируя продление ареста Антоненко, прокурор заявил, что тот может скрыться за границей. Защита же подчеркнула, что Антоненко трижды за всю жизнь был за границей, преимущественно по работе, и не имеет намерения скрываться от следствия. Несмотря на это, он готов сдать свой загранпаспорт правоохранителям. Однако, суд все же решил продлить арест.

Защита Антоненко намерена подавать апелляцию.

Ранее полиция опровергла алиби Антоненко в ночь убийства Шеремета.

Напомним, организатором убийства журналиста Павла Шеремета следствие считает Андрея Антоненко. К своему замыслу он якобы привлек жительницу Киева, волонтера Юлию Кузьменко (Лиса) и контрактницу Яну Дугарь, а также ряд неустановленных лиц. По версии следствия, Антоненко руководил действиями членов группы, распределил между ними роли, купил боеприпасы, обеспечил транспорт и выбрал время убийства.

Ранее ГБР отказалось расследовать возможную фальсификацию доказательств причастности Дугарь к убийству Шеремета. Однако 24 января ей смягчили меру пресечения.