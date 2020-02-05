Глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Марк Этерингтон посетил контрольно-пропускной пункт въезда-выезда "Станица Луганская".

Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

"В рамках визита глава миссии посетил КПВВ «Станица Луганская», где ознакомился с порядком проведения контрольных операций в отношении лиц, пересекающих линию разграничения и пообщался с гражданами", - говорится в сообщении.

Пограничники рассказали членам делегации об особенностях функционирования контрольного пункта.

"Представителей ОБСЕ проинформировали, что подразделения Госпогранслужбы совместно с другими правоохранительными органами из состава Объединенных сил обеспечивают ритмичность работы КПВВ, комфортное, быстрое и безопасное пересечение гражданами линии разграничения", - отмечается в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что поддерживаемые Россией боевики на Донбассе не пускают патрули СММ ОБСЕ на участки разведения сил.

КПВВ в Станице Луганской - единственный действующий пропускной пункт на линии соприкосновения в Луганской области. Второй пункт пропуска должны открыть в Золотом.