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Глава наблюдательной миссии ОБСЕ посетил Станицу Луганскую

Пограничники рассказали членам делегации об особенностях функционирования КПВВ.

Глава наблюдательной миссии ОБСЕ посетил Станицу Луганскую
Фото: facebook.com/pressjfo.news

Глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Марк Этерингтон посетил контрольно-пропускной пункт въезда-выезда "Станица Луганская".

Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

"В рамках визита глава миссии посетил КПВВ «Станица Луганская», где ознакомился с порядком проведения контрольных операций в отношении лиц, пересекающих линию разграничения и пообщался с гражданами", - говорится в сообщении.

Пограничники рассказали членам делегации об особенностях функционирования контрольного пункта.

"Представителей ОБСЕ проинформировали, что подразделения Госпогранслужбы совместно с другими правоохранительными органами из состава Объединенных сил обеспечивают ритмичность работы КПВВ, комфортное, быстрое и безопасное пересечение гражданами линии разграничения", - отмечается в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что поддерживаемые Россией боевики на Донбассе не пускают патрули СММ ОБСЕ на участки разведения сил.

КПВВ в Станице Луганской - единственный действующий пропускной пункт на линии соприкосновения в Луганской области. Второй пункт пропуска должны открыть в Золотом.

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