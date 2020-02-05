До конца года Киев намерен приобрести 70 эко-автобусов, - Кличко

До конца этого года столичные власти планируют закупить около 70 экологических автобусов по стандарту Евро-5. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает пресс-центр КГГА.

«Не секрет, что главной причиной загрязнения воздуха в Киеве есть большое количество автомобилей. Поэтому, наряду с улучшением ситуации с трафиком, мы закупаем для города «зеленый» - экологический - общественный транспорт. Речь идет о приобретении для Киева экологических автобусов. На первом этапе - до конца этого года - около 70 единиц по программе «Зеленые города» в рамках сотрудничества с ЕИБ и ЕБРР», - отметил Кличко.

По его словам, постепенное увеличение количества экотранспорта в Киеве будет способствовать улучшению экологической ситуации в городе.

Виталий Кличко отметил, что столица имеет проблему с перегрузкой автотранспортом.

«Сегодня в городе около 1,1-1,2 млн авто и примерно 200-300 тысяч автомобилей приезжает ежедневно из области. Люди едут в столицу на работу, по делам. К тому же через Киев едет транзитный транспорт. Согласно данным экспертов, до 40% транспорта в столице - транзитный. При том, что рассчитаны улицы, дороги, мосты, большинство из которых строили несколько десятков лет назад, примерно на 900 тыс. автомобилей», - добавил мэр.

Он отметил, что только за последние три года трафик в городе вырос на 30 процентов.

«Пути решения проблемы - это создание перехватывающих паркингов на въезде в город, систематизация движения общественного транспорта в столице, наведение порядка с парковкой. И ключевой вопрос - достройка Большой окружной дороги, которая «заберет» на себя транзитный транспорт», - отметил Виталий Кличко.

Он добавил, что важным вопросом является также снижение нагрузки на мосты в городе. Они сегодня перегружены более, чем на 100%. Уменьшить нагрузку на мосты поможет открытие до конца этого года автосообщение Подольско-Воскресенским мостом.

Напомним, в октябре 2019 года Киевский городской совет одобрил привлечение €120 млн у Европейского банка реконструкции и развития на новые вагоны метро и трамваи. "Киевский метрополитен" получит €50 млн, "Киевпастранс" - €70 млн.