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В четверг в большинстве областей Украины прогнозируют шквальные порывы ветра и гололед

Температура днем преимущественно будет выше ноля. 

В четверг в большинстве областей Украины прогнозируют шквальные порывы ветра и гололед
Фото: EPA/UPG

В Киеве 6 февраля облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой снег, на дорогах гололедица, ветер западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -7…-9 градусов, днем -1…+1 градус. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

На западе Украины облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой снег; в Закарпатье без существенных осадков; на дорогах гололедица, ветер западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -3…-10 градусов, днем +3…-3 градуса.

В Карпатах ночью без существенных осадков, днем небольшой снег, температура ночью -9…-14 градусов, днем -3…-8 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой снег, на дорогах гололедица, ветер западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -4…-10 градусов, днем +2…-3 градуса.

В центре Украины облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой снег; в Днепропетровской области ночью сильный снег, днем снег; на дорогах гололедица, местами метель, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -3…-9 градусов, в Днепропетровской области -1…-6 градусов, днем -3…+2 градуса.

На востоке Украины облачно с прояснениями, ночью местами сильный мокрый снег, днем снег, на дорогах гололедица, местами метель, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1…-6 градусов, днем +2…-5 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, ночью сильные дождь и мокрый снег, днем мокрый снег, на дорогах гололедица, местами налипание мокрого снега, местами метель, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 25-30 м/с. Температура воздуха ночью и днем +1…-4 градуса.

В Крыму облачно с прояснениями, ночью сильный дождь, днем дождь, на дорогах гололедица, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 25-30 м/с. Температура воздуха ночью и днем 0…+5 градусов.

Напомним, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила о неблагоприятных погодных условиях, которые могут привести к прекращению движения транспорта и осложнить работу энергетических предприятий.

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