Суд продлил следствие по растратам на строительстве школьных стадионов на Позняках

Расследование по уголовному делу, связанному с растратой бюджетных средств на реконструкции школьных стадионов в Дарницком районе Киева, продлено ещё на полгода. Соответствующее решение принял Печерский суд Киева по ходатайству следователя, ведущего дело.

Судья С.Вовк разрешил продолжить следственные действия по уголовному производству № 42018101060000062, открытому 3 марта 2018 года, до 27 июня 2020 года.

В частности, следствию понадобилось дополнительное время на проведение судебно-почерковедческой экспертизы для установки факта подписания актов приемки выполненных работ и платежных поручений. Экспертизу должны пройти подписанты со стороны заказчика работ (Управление образования Дарницкой РДА), генподрядчика и субподрядных организаций.

Решение суда о продлении следствия появилось на следующий день после выхода материала LB.ua о том, что в Дарницком районе столицы две школы, обслуживающие несколько микрорайонов Позняков, остались без стадионов. Многомиллионная реконструкция существующих стадионов, на которую планировалось направить около 90 млн грн, остановилась из-за открытия уголовных дел по подозрению в растрате бюджетных средств на этих объектах. В итоге более 3 тыс школьников третий год лишены возможности заниматься физкультурой на улице, а жители микрорайона лишены общедоступных зон для занятий спортом.

По данным LB.ua, городская власть не будет направлять средства на объявление новых тендеров по реконструкции стадионов до решения суда по уголовному делу. Поскольку следствие продлено ещё на полгода, то передача дела в суд откладывается ещё минимум на полгода.