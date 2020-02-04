С начала суток на Донбассе произошло восемь обстрелов

С начала суток 4 февраля в зоне боевых действий Донецкой и Луганской областей вооруженные формирования РФ восемь раз открывали огонь. Потерь с украинской стороны нет, сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

Обстрелы производились из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также противотанковых ракетных комплексов, гранатометов, пулеметов и другого оружия.

Неподалеку Марьинки стреляли из гранатометов и пулеметов, возле Красногоровки – четыре выстрела из станкового противотанкового гранатомета, также применяли крупнокалиберный пулемет. В районе Авдеевки три выстрела были сделаны из противотанкового ракетного комплекса, также обстреляли позиции защитников из станкового противотанкового гранатомета.

Дважды открывали огонь возле Новотошковского – пять мин из миномета калибра 120 мм и восемь мин из 82-мм миномета. Два обстрела возле Орехового произошли из минометов калибра 120 мм – было выпущено 32 мины, и шесть мин из 82-мм.

Напомним, 3 февраля боевики 12 раз открывали огонь и ранили двоих украинских защитников.