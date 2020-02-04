Главе Черновицкого облсовета вручили подозрение в получении взятки

За $400 000 чиновник обещал содействовать в победе в конкурсе на аренду оздоровительного комплекса "Брусница".

Главе Черновицкого областного совета Ивану Мунтяну объявили подозрение в получении взятки в размере $180 000 (ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса), сообщили в пресс-службе НАБУ.

Также подозрение было предъявлено частному предпринимателю за преступление по ч.4 ст. 369 – предложение или дачу взятки служебному лицу.

По данным правоохранителей, глава Черновицкого облсовета в июле 2019 потребовал у бизнесмена $400 000 за содействие в передаче в аренду оздоровительного комплекса "Брусница", принадлежащего к коммунальной собственности. На протяжении августа-октября 2019 он получил от предпринимателя часть суммы в размере $180 000.

Санаторий 'Брусница'

"Расследование этих фактов НАБУ совершает с августа 2019", – добавили в пресс-службе.

Напомним, Иван Мунтян возглавляет Черновицкий областной совет с 2015 года.

16 октября сотрудники НАБУ провели обыски в Черновицком областном совете. По данным UA:Буковина, следственные действия проводились в том числе в кабинете главы облсовета Ивана Мунтяна, а также у начальника юридического отдела и управляющего делами облсовета.