Гендиректор СЕТАМ сообщил о намерениях покинуть свой пост

Генеральный директор ГП "Система электронных торгов арестованным имуществом" (СЕТАМ) Виктор Вишнев заявил о намерении покинуть свой пост. Он планирует заниматься IT-проектами в государственном секторе, пишет "Интерфакс-Украина".

"Я намерен обратиться в Министерство юстиции о добровольном расторжении контракта со мной как с руководителем госпредприятия", – сказал он.

По его словам, решение уйти из СЕТАМ он принял еще летом прошлого года, когда баллотировался в парламент по избирательному округу №63.

"На сегодня есть несколько проектов в государственном секторе, которые меня интересуют. Некоторыми я уже занимаюсь. Дальше посмотрим…"СЕТАМ – IT-стартап, так что дальнейшие проекты будут связаны с IT", – сообщил он.

Напомним, Виктор Вишнев является генеральным директором СЕТАМ с мая 2016 года. До этого он с сентября 2015 занимал должность первого замгендиректора, а с января 2016 – и.о. генерального директора.